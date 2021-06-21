ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты тестового экзамена по приему на госслужбу
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты тестового экзамена по приему на госслужбу, проведенного 20 июня по должностным группам вида В административных должностей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.
Сегодня с 13:00 результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ. Результаты экзамена можно также узнать, отправив «рабочий номер» на 7727 посредством мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel.
Отмечается, что из 1943 зарегистрировавшихся кандидатов на экзамен не явились 37 человек. Экзамен успешно сдал 661 кандидат.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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