БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 29 728 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 374, вторую - 1 310, третью, бустерную дозу - 26 044 человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 000 749. Первую дозу вакцины получили 5 230 388, вторую - 4 742 169, третью - 2 028 192 человека.