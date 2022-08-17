Азербайджанская мужская сборная по баскетболу вышла в финал соревнований Исламиады (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская мужская сборная по баскетболу (3х3) выиграла у сборной Ирана на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, выиграв у сборной Ирана со счетом 21:17, азербайджанская команда прошла в финал.

В финале команда встретится со сборной Сенегала.

Финал состоится 17 августа в 20:10 по местному времени (GMT +3).

В финал прошла и женская команда Азербайджана по баскетболу.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.