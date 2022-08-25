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Лесной пожар в Огузе потушен (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 25 августа 2022 10:22 (UTC +04:00)
Лесной пожар в Огузе потушен (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Лесной пожар в Огузе потушен, сообщает Trend в четверг со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Благодаря неотложным мерам, принятым министерством по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший 24 августа в лесном массиве №2 на территории Огузского района, вчера вечером был потушен.

В результате пожара, по предварительным данным, на площади около 0,3 га сгорели в основном кустарники и высохшие деревья. Несмотря на сложность рельефа и высокую температуру воздуха, благодаря проведенным оперативным мерам густая лесистая местность была защищена от огня.

В противопожарных мероприятиях участвовали силы Государственной противопожарной службы МЧС и сотрудники центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.

Лесной пожар в Огузе потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Лесной пожар в Огузе потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Лесной пожар в Огузе потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Лесной пожар в Огузе потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Лесной пожар в Огузе потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Лесной пожар в Огузе потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Лесной пожар в Огузе потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Лесной пожар в Огузе потушен (ФОТО/ВИДЕО)
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