Лесной пожар в Огузе потушен (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Лесной пожар в Огузе потушен, сообщает Trend в четверг со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Благодаря неотложным мерам, принятым министерством по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший 24 августа в лесном массиве №2 на территории Огузского района, вчера вечером был потушен.

В результате пожара, по предварительным данным, на площади около 0,3 га сгорели в основном кустарники и высохшие деревья. Несмотря на сложность рельефа и высокую температуру воздуха, благодаря проведенным оперативным мерам густая лесистая местность была защищена от огня.

В противопожарных мероприятиях участвовали силы Государственной противопожарной службы МЧС и сотрудники центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.