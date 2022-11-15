Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, умеренный юго-восточный ветер, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 до 761 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, на высокогорных территориях возможен снег, ночью и утром туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - 10-15, в горах ночью – 0-5 градусов мороза, днем - 2-5 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)