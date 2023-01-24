Экс-глава Нефтчалинского муниципалитета заключен под стражу

БАКУ /Trend/ - Арестован экс-глава Нефтчалинского муниципалитета Ровшан Гулиев.

Об этом во вторник сообщили Trend в пресс-службе генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана и прокуратура Нефтчалинского района провели совместную операцию.

"На основании собранных доказательств по уголовному делу Ровшан Гулиев 23 января был признан виновным по статьям 179.3.2 (растрата с использованием служебного положения), 179.2.4 (растрата в крупном размере), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса. По решению суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Отметим, что 21 ноября 2022 года прокуратурой Нефтчалинского района была распространена информация о возбуждении уголовного дела по фактам правонарушений, совершенных в районном муниципалитете.

(Перевод: Нубар Кулузаде)