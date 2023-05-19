Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Баку объявляет приём в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку (Филиал) объявляет приём в магистратуру (образование на русском языке, очное отделение) на 2023/2024 учебный год по следующим направлениям подготовки.

Направления подготовки и образовательные программы План приема Количество мест, выде­ленных по гос. заказу Количество платных мест Филологический факультет 060201 Филология 15 11 4 Образовательная программа «Языкознание» (русский язык) 4 3 1 Образовательная программа «Литературоведение» (русская литература) 3 2 1 Образовательная программа «Языкознание» (английский язык) 4 3 1 Образовательная программа «Языкознание» (итальянский язык) 4 3 1 Факультет прикладной математики 060509 Компьютерные науки (образовательная программа «Математическое моделирование») 6 5 1 Химический факультет 060504 Химия 9 6 3 Образовательная программа «Органическая химия» 3 2 1 Образовательная программа «Физическая химия» 3 2 1 Образовательная программа «Нефтехимия» 3 2 1 Факультет психологии 060209 Психология 14 12 2 Образовательная программа «Психология развития» 7 6 1 Образовательная программа «Клиническая психология (клинико-психологическая реабилитация при нарушениях когнитивных и эмоциональных процессов)» 7 6 1 Экономический факультет 060407 Менеджмент (образовательная программа «Международный бизнес») 12 10 2 Физический факультет 060503 Физика 8 6 2 Образовательная программа «Физика биологических систем» 4 3 1 Образовательная программа «Физика наночастиц» 4 3 1

Для граждан Азербайджанской Республики (АР), не получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, и для иностранцев, постоянно проживающих в АР и не получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, форма обучения – бесплатная. Данные лица претендуют только на бюджетные места и участвуют в общем конкурсе на эти места в соответствии с суммой набранных баллов за вступительные испытания и в соответствии с планом приема. Для допуска к вступительным испытаниям Филиала им необходимо набрать на вступительном экзамене в магистратуру, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ) 40 или более баллов.

Для граждан АР, получивших образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, иностранцев, постоянно проживающих в АР и получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, а также для лиц без гражданства и иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в АР, форма обучения – платная. Данные лица претендуют только на платные места, участвуют в общем конкурсе на эти места на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема и допускаются к вступительным испытаниям Филиала без участия на экзаменах, проводимых ГЭЦ.

Плата за обучение в магистратуре для граждан АР, получивших ранее образование на уровне магистратуры за счет средств бюджета АР, составляет 2500 AZN в год, для иностранцев, постоянно проживающих в АР и ранее получивших образование на уровне магистратуры за счет средств бюджета АР, а также для лиц без гражданства и иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в АР, – 1800 у.е в год.

Баллы, набранные на экзамене ГЭЦ, не суммируются с баллами, набранными на вступительных испытаниях, они служат лишь для допуска к вступительным испытаниям, проводимым Филиалом, и не влияют на итоговый результат.

Все поступающие участвуют в общем конкурсе на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема.

Все участвующие могут претендовать на поступление на любой один факультет филиала МГУ в г. Баку.

Лицо, желающее поступить в магистратуру по направлениям «Химия», «Физика» или «Психология», может участвовать в конкурсе по нескольким образовательным программам. Лицо, участвующее в конкурсе по нескольким образовательным программам, при подаче документов должно указать список программ в порядке приоритета (более приоритетная идет сначала), в противном случае документы не будут приняты приемной комиссией. Сменить порядок программ, а также внести любое изменение в заявление возможно не позднее дня окончания приема документов на первый курс. Лицо, прошедшее по конкурсу на более приоритетную образовательную программу, выбывает из конкурса на места других образовательных программ. Лицо, не прошедшее по конкурсу на более приоритетную образовательную программу, продолжает участвовать в общем конкурсе на места другой образовательной программы согласно указанному списку в порядке приоритета.

Лицо, поступающее в магистратуру по направлению «Филология», может подать заявление о приеме на первый курс по любой одной образовательной программе.

Прием заявлений на первый курс обучения по программам магистратуры Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку будет проходить в электронной форме с 22 мая по 23 июня 2023 года (регистрация завершается в 10:00) включительно. Подать заявление можно на сайте Филиала https://msu.az/ или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.

Иностранные граждане, имеющие документ, выданный миграционной службой о постоянном (серия DYİ) или временном проживании (серия MYİ), должны указать при регистрации серию и номер этого документа. Иностранные граждане, не имеющие указанных выше документов (не имеющие FİN-кода), в системе электронной регистрации указывают данные загранпаспорта и должны прикрепить заявление об отсутствии гражданства Азербайджанской Республики и отсутствии постоянного вида на жительство в Азербайджанской Республике, заполненное от руки.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА – ОЧНЫЙ. Экзамены будут проходить по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская, 1. В дни экзаменов поступающий при себе должен иметь:

документ, удостоверяющий личность; распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью.

Выпускники текущего года обучения должны до экзамена отправить справку, полученную в учебной части университета (института) об успешном окончании университета (института), если поступающий является выпускником не филиала МГУ в г. Баку, на почту [email protected]

Вся информация о приеме, в том числе даты приема документов, даты вступительных испытаний, списки размещаются на сайте Филиала МГУ в городе Баку https://msu.az.

Вступительные экзамены будут проведены по следующим дисциплинам:

Факультет, направление подготовки, образовательная программа Вступительные испытания Дата Филологический факультет 060201 Образовательная программа «Языкознание» (русский язык) Филология (письменно) 4 июля в 10:00 Образовательная программа «Литературоведение» (русская литература) Филология (письменно) 4 июля в 10:00 Образовательная программа «Языкознание» (английский язык) Филология (письменно) 4 июля в 10:00 Образовательная программа «Языкознание» (итальянский язык) Филология (письменно) 4 июля в 10:00 Факультет прикладной математики 060509 Образовательная программа «Математическое моделирование» Математика (письменно) 4 июля в 10:00 Химический факультет 060504 Образовательная программа «Органическая химия» Химия

(письменно) 4 июля в 10:00 Образовательная программа «Физическая химия» Химия

(письменно) 4 июля в 10:00 Образовательная программа «Нефтехимия» Химия

(письменно) 4 июля в 10:00 Факультет психологии 060209 Образовательная программа «Психология развития» Психология (письменно) 4 июля в 10:00 Образовательная программа «Клиническая психология (клинико-психологическая реабилитация при нарушениях когнитивных и эмоциональных процессов» Психология (письменно) 4 июля в 10:00 Экономический факультет 060407 Образовательная программа

«Международный бизнес» Менеджмент

(письменно) 4 июля в 10:00 Иностранный язык (письменно) 4 июля в 13:00 Физический факультет 060503 Образовательная программа «Физика биологических систем» Физика

(письменно) 4 июля в 10:00 Образовательная программа «Физика наночастиц» Физика

(письменно) 4 июля в 10:00

Зачисление в Филиал проводится по личному заявлению, поданному на имя Ректора МГУ в сроки, определяемые Филиалом. К личному заявлению о приеме на обучение по программам магистратуры прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность и его нотариально заверенный перевод на русский язык;

оригинал документа о высшем образовании и его нотариально заверенный перевод на русский язык;

4 фотографии размером 3x4 (цветной отпечаток фотоснимка выполненного не более чем за 6 месяцев, без головного убора, на матовой бумаге);

справка о состоянии здоровья (форма 086);

копия приписного свидетельства или военного билета (для военнообязанных).

Просим обратить внимание на следующую информацию:

Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие ВУЗы Азербайджанской Республики. Учебная деятельность Филиала осуществляется на основе учебных планов и программ МГУ, в обучении используются инновационные технологии и методы. Занятия проводятся, в основном, профессорско-преподавательским составом МГУ. Выпускникам Филиала будет выдан диплом магистра МГУ. Магистерская программа «Международный бизнес» имеет модульный характер. Ряд дисциплин изучаются в Баку и Москве.

E-mail: [email protected]

Контактные телефоны: (+994 12) 593 93 19, (+994 10) 215 75 15 (моб)