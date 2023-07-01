Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По информации, полученной сегодня от гидрометеостанций, погода на территории страны была нестабильной, наблюдались ливни с грозами.

Как сообщил в субботу Trend, глава Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов, наибольшее количество осадков выпало в Барде, где летом обычно бывает засушливо.

"Так, в Бардинском районе было зафиксировано выпадение за несколько часов осадков в объеме 114 процентов месячной нормы. Что касается других районов, то в Гахе количество осадков составило 70 процентов, в Тертере - 94, в Геранбое - 54, в Гёйчае - 55, в Мингячевире - 36, в Кюрдамире - 47, в Зардабе - 55, в Сальяне - 37 процентов месячной нормы осадков. Количество осадков, выпавших в Баку и на Абшеронском полуострове, составило 2 миллиметра.

Было отмечено, что в результате интенсивных осадков 30 июня на реках Гирдиманчай, Джулйанчай, Талыстанчай, Дастафурчай и Амирварчай прошел кратковременный сель. В Исмаиллинском и Кяльбаджарском районах выпал град. 1 июля на реках Айричай, Пирсаатчай, Гирдиманчай также прошел сель.

"Нестабильная погода на территории страны продлится до вечера 1 июля, со 2 июля погода стабилизируется, в течение дня будет преимущественно без осадков", - сказал Махмудов.