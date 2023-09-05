В Азербайджане внесены изменения в расчет дорожного налога для транспорта с иностранной регистрацией

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в расчет дорожного налога для транспортных средств с иностранной регистрацией.

Как сообщает Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Порядок прогнозирования доходов государственного бюджета, в том числе ненефтяных и нефтяных доходов государственного бюджета".

Согласно постановлению, при расчете дорожного налога будут учитываться следующие данные: вид транспортного средства, объем двигателя и срок пребывания на территории Азербайджана; количество сидячих мест и срок пребывания на территории Азербайджана; количество осей автотранспортных средств и срок пребывания на территории Азербайджана; общий вес транспортного средства вместе с грузом; расстояние, пройденное на территории Азербайджана.