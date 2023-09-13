Названо число учеников бакинских школ в новом учебном году

БАКУ/Trend/- В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку (УОГБ), будет обучаться 481 131 ученик.

Как сообщили в среду Trend в ведомстве, 40 500 школьников начнут обучение в I классах, 41 016 в IX, 31 300 в X, 26 887 в XI и 130 учеников пойдут в XII классы общеобразовательных школ подведомственных УОГБ.

В дошкольные образовательные учреждения подведомственные УОГБ будет зачислено 34 995 детей, а в подготовительные группы общеобразовательных учреждений - около 23 000.

В 2023/2024 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных УОГБ, будут работать 28 498 учителей и 4 375 воспитателей-педагогов.

Отметим, что в подчинении УОГБ 318 школ (310 общеобразовательных школ, 3 общеобразовательные средние школы специального типа и 5 вечерних школ очно-заочного обучения), а также 344 дошкольных образовательных учреждения.