Бакинский филиал МГУ объявил о вакансиях на ряд должностей

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявил о вакансиях на ряд должностей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщили в Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова.

Объявлен прием на следующие вакантные должности:

Главный техник

Информация о работе:

- обеспечение бесперебойной, технически правильной эксплуатации и надежной работы оборудования, поддержание его в рабочем состоянии и на должном уровне;

- организация проверки технического состояния, тестовых работ и профилактического ремонта оборудования;

- обеспечение технической подготовки производства и при необходимости участие в составлении списка оборудования, подлежащего ремонту;

- контроль за работой технического персонала, обслуживающего спортивный зал и вспомогательные постройки на территории;

- обеспечение чистоты спортивного зала и вспомогательных построек на территории, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;

- составление таблиц, графиков и других технических документов для сотрудников и студентов, посещающих спортзал;

- выдвижение предложений по повышению эффективности работы оборудования, содействие в его применении.

Требования к кандидату:

- График работы: шестидневка.

- Время работы: будни – 09:00–17:00; суббота - 09:00–15:00

- Размер заработной платы определяется по итогам собеседования.

- Территория: поселок Ходжасан.

Требования к кандидату:

- Образование: высшее (инженерное, техническое или смежные области)

- Возраст: 25–50 лет.

- Знание языков: азербайджанский и русский (обязательно)

- Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.

Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.

Складской работник

Информация о работе:

- Планирование и учет поступления товаров.

- Прием, учет и вывоз товаров, поступающих на склад.

- Организация ежедневного учета внутрискладских операций.

- Регистрация товаров-материалов по инвентарю.

- Контролирование правил сбора и размещения товаров на складах в соответствии со стандартами.

- Ведение учета складских остатков.

- Регистрация товаров на складе по видам и категориям.

График работы: шестидневка.

Время работы: будние дни - с 09:00 до 17:00; суббота - с 09:00 до1 5:00.

Обеспечение сервисом.

Заработная плата будет определена на основе собеседования.

Территория: поселок Ходжасан.

Требования к кандидату:

Образование: высшее.

Возраст: 25-45 лет.

Пол: мужской.

Программы: 1С, MS Office (свободное владение навыками работы).

Знание языков: азербайджанский, русский (желательно).

Аккуратность, активность, ответственное отношение к работе.

Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.

Техник по кондиционерам

Информация о работе:

- Должен уметь устанавливать терморегулирующее механическое, жидкостное или газовое, электрическое и электронное нагревательное и охлаждающее оборудование и контролировать его работу.

- Понимать схемы, указания и выполнять инструкции.

- При необходимости использовать сварочные инструменты.

- Заполнять систему необходимой жидкостью, воздухом или сжатым воздухом (фреоном, азотом) и провести проверку.

- Устанавливать воздуховоды и трубы для воздуха и отработанных газов.

- Обнаруживать дефектные детали.

- Замена деталей и ремонт систем.

- Соблюдать правила периодического технического обслуживания.

График работы: шестидневка.

Время работы: будние дни - с 09:00 до 17:00; суббота - с 09:00 с 15:00.

Обеспечивается сервисом.

Заработная плата будет определена на основе собеседования.

Территория: поселок Ходжасан.

Требования к кандидату:

Образование: среднее специальное или профессиональное образование по соответствующему направлению.

Возраст: 25-45 лет.

Знание языков: азербайджанский, русский (желательно).

Должен быть аккуратным, активным, ответственным по отношению к работе.

Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.

Редактор-корректор

Информация о работе:

- Организация работы отдела и постановка задач;

- Соответствующее редактирование текстов;

- Сбор, подготовка и обработка информации, относящейся к университету;

- Составление информационных запросов;

- Контроль за работой с соцсетями;

- Выполнение требований по правильному представлению новостей;

- Преставление видеоматериалов, которые могут быть интересны СМИ, в форме новостей и их отправка органам медиа;

График работы: шестидневка.

Часы работы: в будние дни - с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00.

Обеспечивается сервисом.

Заработная плата будет установлена на основе собеседования.

Территория: поселок Ходжасан.

Требования к кандидату:

- Образование: высшее (журналистика или смежные области).

- Опыт работы: 1-3 года.

- Возраст: 25-45.

- Программы: MS Office (свободное владение).

- Знание языка: знание правил грамматики азербайджанского и русского языков в совершенстве.

- Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.

Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.

Специалист по кадрам

Информация о работе:

- Прием на работу, увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством, подготовка трудовых договоров;

- Содействие упорядочению личных дел сотрудников и регулярному внесению изменений;

- Оформление трудовых книжек;

- Документирование отпусков и командировок;

- Электронная систематизация информации сотрудников;

- Написание и объявление о соответствующих вакансиях;

- График работы: шестидневка.

Часы работы: в будние дни - с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00.

Обеспечивается сервисом.

Заработная плата будет установлена на основе собеседования.

Территория: поселок Ходжасан.

Требования к кандидату:

- Образование: высшее

Опыт: предпочтение будет отдано тем, у кого есть опыт работы в высших учебных заведениях.

Возраст: 20-50 лет.

Программы: 1C и MS Office.

Знание языка: азербайджанский и русский.

Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.

Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.

Казначей

Информация о работе:

- проведение операций по приему, расчету, выдаче и защите денежных средств;

- прием в установленном порядке из государственных банковских управлений оформленных документов на выплату заработной платы и премий, командировочных и других расходов, а также денежных средств и ценных бумаг;

- ведение кассовой книги на основании приходных и расходных ордеров, сверка фактической суммы денег и ценных бумаг с остатком, составление кассового отчета.

График работы: шестидневка.

Время работы: будни – 09:00–17:00; суббота – 09:00–15:00.

Обеспечивается транспортным сервисом.

Размер заработной платы определяется по итогам собеседования.

Требования к кандидату:

- Образование: высшее (экономическое).

- Опыт работы: не менее трех лет.

- Возраст: 25–45 лет.

- Программы: 1С и MS Office.

Знание языков: азербайджанский и русский (обязательно).

Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.

Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.

Диспетчер учебно-методического отдела

Информация о работе:

- упорядочение расписания занятий на основе действующих норм обучения и годовой учебной нагрузки по специальностям, подготавливаемым в высшем учебном заведении;

- определение аудиторий для лекций, семинаров и практических (лабораторных) занятий на каждом факультете и их учет в расписании занятий;

- выделение соответствующих аудиторий для семестров и экзаменов и информирование об этом деканов факультетов.

График работы: шестидневка.

Часы работы: в будние дни - с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00

Предоставляется сервис.

Заработная плата будет установлена на основе собеседования.

Территория: поселок Ходжасан.

Требования к кандидатам:

- Образование: высшее.

- Возраст: 21 – 50 лет.

- Программы: MS Office (свободное владение).

Знание языка: в совершенстве знать грамматические правила азербайджанского и русского языков;

- Пунктуальность, активность, мобильность, ответственное отношение к работе.

Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.