На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 64 мины

БАКУ /Trend/ - Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана на прошлой неделе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о проведенных операциях по разминированию.

Было отмечено, что за прошедшую неделю (с 18 по 24 декабря) обнаружено и обезврежено 11 противотанковых мин, 53 противопехотные мины, 307 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 487,7 гектара.

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