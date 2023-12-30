Устанавливается уголовная ответственность ​​за распространение информации о дислокации и перемещении личного состава ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Устанавливается уголовная ответственность за распространение информации о перемещении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники.

Как сообщает в субботу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной к дополнению в Уголовный кодекс новой статье (284-2), которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, распространение информации о перемещении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники, совершенное в военное время или в боевых условиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (при отсутствии признаков деяний, предусмотренных статьями 274, 276 или 284 настоящего Кодекса - на срок от 3 до 6 лет).

Действие статьи 284-2 не распространяется на случаи обнародования государственными органами (учреждениями) информации для общественности о передвижении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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