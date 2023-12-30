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За год на освобожденных территориях Азербайджана обезврежено 8529 мин

Общество Материалы 30 декабря 2023 19:47 (UTC +04:00)
За год на освобожденных территориях Азербайджана обезврежено 8529 мин

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных в 2023 году на освобожденных территориях, передает в субботу Trend.

В ходе операций по разминированию в Тертере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ханкенди, Лачине, Ходжавенде, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане обезврежено 3495 противопехотных мин, 5034 противотанковых мин и 23 тысячи 49 неразорвавшихся мин.

Боевые боеприпасы были обнаружены и обезврежены.

За неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 53 081,8 га земли.

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