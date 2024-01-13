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Как долго продлится ветреная и дождливая погода в Азербайджане?

Общество Материалы 13 января 2024 12:07 (UTC +04:00)
Как долго продлится ветреная и дождливая погода в Азербайджане?

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Ветреная погода на территории Азербайджана продержится до 14 января.

Об этом сообщили в субботу Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что дождливая погода продлится до 15 января.

Отметим, что с вечера 12 января (начиная с западных районов) погодные условия изменились, местами прошел дождь, в горных и предгорных районах - снег, в Баку и на Абшеронском полуострове с утра идут дожди, северо-западный ветер в отдельных местах периодически усиливается.

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