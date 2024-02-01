Обнародовано количество автомобилей старше 10 лет в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным на 31 декабря 2023 года, в Азербайджане из 1 774 077 зарегистрированных государством транспортных средств год выпуска 266 878 автомобилей составляет менее 10 лет.

Об этом сказал сотрудник Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев в ходе "круглого стола", посвященного вопросам утилизации транспортных средств и текущей ситуации в этой сфере.

По его словам, это составляет 15% автомобилей. "Число машин, срок выпуска которых от 10 до 20 лет - 707 623, или 39,9%. Количество автомобилей, срок выпуска которых от 20 лет и больше, составляет 799 526 единиц, или 45,1 процента зарегистрированных автомобилей", - сказал Агаев.

Он добавил, что количество гибридных автомобилей составляет 42 461, а автомобилей с электродвигателем - 3 138.

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