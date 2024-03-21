БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названы новые требования к применению пищевых добавок.
Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим были утверждены "Санитарные нормы и правила в отношении пищевых добавок".
Пищевые добавки, предусмотренные приложениями номер 2 и 3 к правилам, должны отвечать следующим требованиям:
- Опираясь на имеющиеся научные данные, их установленный максимальный объем использования не должен представлять опасности для здоровья человека.
- Информация о них не должна вводить потребителя в заблуждение относительно особенностей потребления или качества пищевого продукта.
Пищевые добавки, указанные в приложениях 2 и 3 к настоящим Правилам, используются в пищевых продуктах для одной или нескольких целей, перечисленных ниже:
- Сохранение пищевой ценности пищевого продукта.
- Обеспечение необходимых ингредиентов в пищевых продуктах специального назначения.
- Обеспечение сохранения качества и пригодности пищевого продукта или улучшения его органолептических свойств при условии, что это не изменяет естественные свойства, состав и качество пищевого продукта.
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