Азербайджанская спортсменка завоевала вторую золотую медаль на турнире в Германии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Зейнаб Султанова завоевала еще одну золотую медаль на международном турнире по стрельбе ISAS-2024 в немецком городе Дортмунд.

Как передает Trend, в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди женщин она опередила всех своих соперниц и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Ранее Зейнаб Султанова также заняла первое место в соревнованиях по стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров.

Турнир ISAS-2024 завершится 24 марта.