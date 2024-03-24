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Азербайджанская спортсменка завоевала вторую золотую медаль на турнире в Германии

Общество Материалы 24 марта 2024 05:26 (UTC +04:00)
Азербайджанская спортсменка завоевала вторую золотую медаль на турнире в Германии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Зейнаб Султанова завоевала еще одну золотую медаль на международном турнире по стрельбе ISAS-2024 в немецком городе Дортмунд.

Как передает Trend, в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди женщин она опередила всех своих соперниц и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Ранее Зейнаб Султанова также заняла первое место в соревнованиях по стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров.

Турнир ISAS-2024 завершится 24 марта.

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