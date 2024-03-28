В Азербайджане новые такси должны быть белого или красного цвета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане легковые автомобили такси должны быть белого или красного цвета.

Как сообщает Trend, это отражено в утвержденных сегодня Кабинетом министров "Требованиях к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси".

При установке на крыше легкового автомобиля такси опознавательного знака с надписью "такси" или установке на передних и задних дверях с обеих сторон знака отличия следует придерживаться порядка, указанного в приложении №2 к утвержденным требованиям.

При установке в такси специального устройства, уведомляющего о перевозке пассажиров, это устройство должно быть размещено в правом верхнем углу лобового стекла автомобиля или рядом с фарой такси, и загораться соответственно красным и зеленым светом, указывая, пуст или полон автомобиль.

Требования к цвету автотранспортных средств будут распространяться на автомобили, импортируемые или произведенные на территории страны, с 1 июля 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!