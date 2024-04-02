В Азербайджане юридическая помощь будет оказываться с помощью искусственного интеллекта - создан новый бот

БАКУ /Trend/ - Постоянно следуя современным тенденциям в области цифровизации, Коллегия адвокатов ведет работу в направлении использования возможностей искусственного интеллекта. Так, в ближайшее время будет запущен в эксплуатацию чат-бот "Pro Bono", подготовленный комитетом "Электронная адвокатура" коллегии. Этот бот будет оказывать гражданам Pro Bono (бесплатную) юридическую помощь с использованием искусственного интеллекта

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров на проходящей сегодня конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

По его словам, в настоящее время ведется заключительная работа над проектом "Электронный адвокатский запрос".

"Здесь имеются определенные проблемы с нормативно-правовым регулированием.

Соответствующие проекты нормативных правовых актов, направленные на устранение этих проблем, разработаны совместно с министерством юстиции и в настоящее время находятся на стадии согласования", - добавил А.Багиров.

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