Алиаббас Рзазаде о своем выступлении на олимпийском лицензионном турнире (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск «İdman Bizdə».
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, гостем передачи стал Алиаббас Рзазаде, завоевавший лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024 в вольной борьбе.
Он прокомментировал свое выступление на Европейском олимпийском лицензионном турнире, прошедшем в Баку. Рзазаде также рассказал о выступлении своих товарищей по команде на лицензионном турнире и своей главной цели на Олимпиаде во Франции.
Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью.
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