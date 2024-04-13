Алиаббас Рзазаде о своем выступлении на олимпийском лицензионном турнире (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск «İdman Bizdə».

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, гостем передачи стал Алиаббас Рзазаде, завоевавший лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024 в вольной борьбе.

Он прокомментировал свое выступление на Европейском олимпийском лицензионном турнире, прошедшем в Баку. Рзазаде также рассказал о выступлении своих товарищей по команде на лицензионном турнире и своей главной цели на Олимпиаде во Франции.

Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью.

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