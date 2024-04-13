Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Алиаббас Рзазаде о своем выступлении на олимпийском лицензионном турнире (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 13 апреля 2024 12:06 (UTC +04:00)
Алиаббас Рзазаде о своем выступлении на олимпийском лицензионном турнире (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск «İdman Bizdə».

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, гостем передачи стал Алиаббас Рзазаде, завоевавший лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024 в вольной борьбе.

Он прокомментировал свое выступление на Европейском олимпийском лицензионном турнире, прошедшем в Баку. Рзазаде также рассказал о выступлении своих товарищей по команде на лицензионном турнире и своей главной цели на Олимпиаде во Франции.

Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Алиаббас Рзазаде о своем выступлении на олимпийском лицензионном турнире (ФОТО/ВИДЕО)
Алиаббас Рзазаде о своем выступлении на олимпийском лицензионном турнире (ФОТО/ВИДЕО)
Алиаббас Рзазаде о своем выступлении на олимпийском лицензионном турнире (ФОТО/ВИДЕО)
Алиаббас Рзазаде о своем выступлении на олимпийском лицензионном турнире (ФОТО/ВИДЕО)
Алиаббас Рзазаде о своем выступлении на олимпийском лицензионном турнире (ФОТО/ВИДЕО)
Алиаббас Рзазаде о своем выступлении на олимпийском лицензионном турнире (ФОТО/ВИДЕО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости