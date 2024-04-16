Специалист минздрава Азербайджана о вреде малоподвижного образа жизни

БАКУ /Trend/ - Раньше инфаркт миокарда считали "мужским заболеванием". Частота заболевания у 45-летних мужчин действительно выше, чем у женщин того же возраста. Женщины "выравнивают" эту разницу после наступления менопаузы в возрасте 55-60 лет: избыточный вес вследствие гормонального дисбаланса, артериальная гипертензия увеличивают сердечно-сосудистые риски.

Как сообщает Trend, об этом сказала специалист НИИ кардиологии минздрава Азербайджана Лейла Гулиева.

Представляем вниманию читателей интервью.

- В начале беседы хотелось бы узнать, каковы причины сердечно-сосудистых заболеваний и кто находится в группе риска?

- Хочу отметить, что если в семье кто-то из близких родственников (отец, мать, дедушка) перенес инфаркт миокарда, ангиопластику или аортокоронарное шунтирование (АКШ), то таким лицам следует быть осторожными. При этом на наследственный фактор приходится 20-25% рисков, а 75-80% - на другие факторы риска. Другие факторы риска включают чрезмерное и неправильное питание, ожирение, диабет, высокий уровень холестерина в крови, курение, артериальную гипертензию, малоподвижный образ жизни и стресс. Эти факторы не являются единственной причиной: некоторые из них в совокупности вызывают заболевание. Поэтому, если у вас есть наследственный фактор, а также резистентность к инсулину, избыточный вес, повышенный уровень холестерина, то вам следует быть очень осторожными.

- Какова распространенность сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин и женщин?

- Раньше инфаркт миокарда считали "мужским заболеванием". Частота заболевания у 45-летних мужчин действительно выше, чем у женщин того же возраста. Женщины «выравнивают» эту разницу после наступления менопаузы в возрасте 55-60 лет: избыточный вес вследствие гормонального дисбаланса, артериальная гипертензия увеличивают сердечно-сосудистые риски. То есть заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) среди мужчин и женщин в этой возрастной категории практически одинакова. Поэтому мужчинам после 45 лет и женщинам после 55-60 лет рекомендуется один раз в год проходить кардиологическое обследование.

- Хотелось бы также узнать о продуктах питания, которые защищают наше сердце...

- Для здоровья сердечно-сосудистой системы рекомендуется 5-6 миндальных орехов в день – незаменимая пища как при сердечно-сосудистых нарушениях, так и при нарушениях памяти. В то же время семена чиа богаты микроэлементами и содержат особый тип Омега-3, который также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кальций и магний, находящиеся в тыкве, укрепляют сердечную мышцу, снижают давление. Семена тыквы предотвращают ишемическую болезнь сердца. Оливковое масло защищает и укрепляет коронарные сосуды, обеспечивает бесперебойную работу сердца и снижает риск возникновения инфарктов. Кроме того, оно снижает уровень холестерина, ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и триглицеридов в крови. Благодаря молекулам кверцетина, содержащимся в чесноке, он очень ценен для снижения уровня холестерина в кровеносных сосудах. В то же время содержащийся в помидорах ликопин предотвращает образование тромбов.

- Насколько физическая активность полезна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

- Последствия малоподвижного образа жизни - инсулинорезистентность, диабет являются важнейшими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Малоподвижный образ жизни может быть эквивалентен выкуриванию 1 пачки сигарет в день. Активный образ жизни улучшает кровообращение, обогащает ткани кровью и кислородом, омолаживает кожу. Помимо этого, в сочетании со здоровым питанием сжигает жир и калории, ускоряет обмен веществ и снижает вес. Кроме того, физическая активность сохраняет мышечную массу, которая начинает уменьшаться после 30 лет, повышает гибкость и подвижность, укрепляет кости, защищает от остеопороза, повышает чувствительность к инсулину, преодолевает резистентность к инсулину, снижает уровень плохого холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, повышает уровень хорошего холестерина (ЛПВП), снижает стресс за счет увеличения количества гормонов счастья в мозге, помогает стабилизировать кровяное давление, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и замедляет старение. Невозможно получить столько пользы от какой-либо диеты или любого лекарства.

Наиболее практичными из активных движений являются ходьба и плавание. Каждый человек должен ежедневно посвящать 30 минут подходящему для него виду спорта. Практически на всех современных смартфонах есть встроенные приложения-шагомеры. 10 000 шагов в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и артериальной гипертонии.

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