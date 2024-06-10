В Азербайджане в связи с ожидаемой погодой объявлено "желтое" предупреждение

БАКУ /Trend/ - Национальная гидрометеорологическая служба объявила "желтое" предупреждение в связи с ожидаемой 11-12 июня ветреной погодой, преимущественно в горных и предгорных районах страны.

Об этом сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

По данным синоптиков, в Нахчыванской Автономной Республике, Гяндже, Гёйгёле, Геранбое, Тертере, Агдаме, Барде, Мингячевире, Евлахе, Шабране, Гахе, Шеки, Загатале, Балакене скорость ветра составит 13,9-20,7 метра в секунду.

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