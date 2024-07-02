С новым изменением в законе повысятся пенсии ряда бывших военнослужащих - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О трудовых пенсиях". Одно из изменений в законе касается бывших военнослужащих с установленной инвалидностью из-за 81-100-процентного нарушения функций организма, полученных в период службы.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

"В настоящее время этим лицам назначается пенсия в размере 60 процентов от расходов на обеспечение. Новое изменение предполагает повышение данного показателя на 10 процентов, то есть до 70 процентов. Учитывая другие надбавки, это приведет к еще большему увеличению размера пенсий этих граждан", - говорится в публикации.

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