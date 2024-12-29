Тела погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines сегодня будут переданы семьям - Адалят Гасанов

БАКУ /Trend/ - Тела погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines близ Актау 25 декабря сегодня будут переданы семьям.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам сегодня директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана Адалат Гасанов в Международном аэропорту Гейдар Алиев после доставки тел членов экипажа и 21 пассажира, погибших в авиакатастрофе.

“Тела наших соотечественников, погибших в результате авиакатастрофы недалеко от города Актау в Казахстане, были доставлены на родину. Отсюда тела погибших будут направлены в подразделения Объединения на специально выделенных автомобилях. Для этого выделено три подразделения: бюро патологической анатомии на улице Шарифзаде, отделение в Сабунчинском районе и отделение в Насиминском районе. В моргах будут проведены осмотр тел, судебно-медицинская экспертиза, после чего заключения экспертов будут переданы в Следственное управление Генеральной прокуратуры. Затем тела погибших будут доставлены по адресам для погребения. Тела сегодня будут переданы семьям”, — отметил он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.