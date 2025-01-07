В вечерние часы рекомендуется употреблять легкоусвояемую пищу - гастроэнтеролог

БАКУ /Trend/ - В вечерние часы рекомендуется употреблять легкоусвояемую пищу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила гастроэнтеролог Научно-хирургического центра имени академика М.А.Топчубашева министерства здравоохранения Туран Керимова.

"В норме рекомендуется 3–4-х разовое питание в день. Однако в зависимости от подхода этот режим может меняться. Например, если кто-то завтракает и обедает полноценно, в количестве, которое удовлетворяет потребности организма в витаминах, минералах, белках и других питательных веществах, то вечерний прием пищи не является обязательным. Потому что прием пищи осуществляется не только с целью удовлетворения желудка, но и с целью обеспечения организма необходимыми ему питательными веществами и энергией.

Хочу отметить, что важно знать, как работает пищеварительная система человека. Дело в том, что продолжительность процесса пищеварения в разных отделах пищеварительной системы, то есть полного расщепления и всасывания ферментов пищи, происходит в определенном часовом интервале и меняется в зависимости от состава принимаемой пищи и способа ее приготовления. Так, расщепление и всасывание жиров, белков и углеводов, которые являются нашим основным источником энергии, происходит в разных отделах пищеварительной системы в соответствующее время и с соответствующей скоростью", - сказала она.

Последний прием пищи должен быть осуществлен за 3-4 часа до сна, рекомендуют специалисты.

"При этом в силу различных ситуаций, например, ввиду графика работы в ночное время, прием пищи может меняться в поздние часы, и это может быть за 1-1,5 часа до сна. Не рекомендуется ложиться спать, пока организм не обеспечит себя необходимой энергией и питательными веществами. Сон натощак приводит к гормональному дисбалансу в организме. А это, в свою очередь, может привести к нарушениям режима сна. Так, когда мы голодны, количество лептина (гормон, который обеспечивает чувство сытости) в организме увеличивается. Увеличение количества этого гормона вызывает уменьшение количества гормона сна, то есть мелатонина. Поэтому сон на голодный желудок может вызвать бессонницу", - отметила Т.Керимова.

Она также отметила, что в целом, поскольку все системы организма взаимосвязаны и работают синхронно, патология, возникшая в какой-либо системе, отражается и на других системах.

"Поэтому прием пищи в позднее время влияет не только на пищеварительную систему, но и на сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную, иммунную системы и приводит к ряду патологий в системах. К патологиям, связанным с пищеварительной системой, относятся гастрит, гастроэзофагеальный рефлюкс, дуоденит, колит, холецистит, панкреатит, ряд патологий печени и др.

Хочу отметить, что эти заболевания взаимосвязаны. Появление одного заболевания по цепочке может повлечь за собой появление другого. Например, поздний прием пищи увеличивает синтез кислоты в желудке, что вызывает гастрит. В то же время, при наполненном желудке сердечный сфинктер закрывается не полностью, а повышение кислотности приводит к возникновению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Употребление пищи в позднее время нарушает ферментативные процессы, что может привести к хроническому панкреатиту, хроническому холециститу и гепатозу (жировой дистрофии печени)", - заявила Т.Керимова.

Врач подчеркнула, что вечером следует воздерживаться от очень жирной, жареной пищи, мучных изделий, сладостей, маринованных и копченых продуктов, а также газированных и алкогольных напитков.

"Поскольку перечисленные продукты поздно перевариваются, их пищевая ценность низка, а ввиду высокой калорийности они не могут обеспечить организм необходимыми питательными веществами, витаминами, белками, минералами и энергией, вызывая различные заболевания.

Неправильно приготовленная пища не только вызывает серьезные проблемы в пищеварительной системе, а также может стать причиной диабета, гипертонии, патологий почек и нарушений водно-солевого обмена", - говорит она.

Конечно же, после ужина рекомендуется кратковременная ходьба.

"Причина – ускорение обмена веществ, улучшение кровообращения и процесса пищеварения во время ходьбы. В это время все перечисленные мною изменения происходят постепенно, без вреда для организма. При этом пищевые вещества полностью распадаются до конечных продуктов обмена, что обеспечивает легкое усвоение необходимых организму витаминов, аминокислот, углеводов и минеральных веществ.

В то же время, при беге расщепление питательных веществ и расход энергии, обеспечивающий протекание этих процессов, ускоряются сверх нормы. В такой ситуации питательные вещества не могут полностью распадаться до конечных продуктов обмена, не вырабатывается необходимая для нормального функционирования организма энергия и, как результат, организм перегружается. Все это косвенно вызывает различные патологии в организме. К ним относятся сердечно-сосудистая система, патология почек, сахарный диабет, патологии опорно-двигательного аппарата и др", - также отметила врач.

Вещества, содержащиеся в каждой принятой пище, имеют период разложения и всасывания в разных отделах пищеварительного тракта.

"Чем сложнее состав компонентов пищи, тем большее количество шлаков, токсинов и не до конца разложившихся жирных кислот накопиться в организме. А это, в свою очередь, неизбежно приведет к появлению лишнего веса. Поэтому вечером рекомендуется употреблять легкоусвояемую пищу. К ним относятся нежирные виды рыбы, нежирное мясо и куриное мясо, овощи и небольшое количество углеводов (например, рис, булгур и гречка).

Конечно, большую роль здесь играет способ приготовления. Например, не рекомендуются жареные блюда, копчености и консервы, а также не полностью доведенная до готовности пища. Более целесообразно есть блюда, приготовленные на пару, салаты из свежих овощей, молочные продукты, особенно нежирный или обезжиренный творог, сыр. В это время нужно обратить внимание на порции: 1/3 тарелки должна быть белковая пища, 1/3 – овощи и 1/3 тарелки углеводы.

В заключение хочу отметить, что добавка небольшого количества уксуса, лимона и других соков цитрусовых в вечерние блюда, особенно в салаты, ускоряя процесс расщепления жиров и обмен веществ, улучшает пищеварение", - добавила Т.Керимова.