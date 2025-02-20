Школа сельского хозяйства и наук о питании Университета ADA начнет проводить курсы в Гяндже - проректор

БАКУ /Trend/ - Школа сельского хозяйства и наук о питании Университета ADA начнет проводить курсы не только в Баку, но и в Гяндже.

Как передает Trend, об этом заявил проректор Университета ADA Элькин Нурмамедов на церемонии запуска новой программы Итало-азербайджанского университета в университете ADA.

"Мы уже начинаем создание экспериментальных полей, где активно сотрудничаем с различными научными институтами и другими организациями в Гяндже", - сказал он.

По его словам, в настоящее время реализуется третья сертификационная программа, разработанная и проводимая в партнерстве с компаниями и государственными структурами. Данная программа посвящена наукам о животных, тогда как ранее были запущены курсы по управлению продовольственными системами и садоводству.

"В целом Школа сельского хозяйства и наук о питании стала шестым факультетом университета. Всего у нас их семь, и два из них - Школа сельского хозяйства и наук о питании, а также Школа дизайна и архитектуры - были созданы в рамках инициативы Итало-азербайджанского университета при поддержке наших друзей из Университета Болоньи. Они помогали нам на всех этапах - от разработки учебных программ до подбора преподавательского состава и подготовки будущих специалистов", - отметил Нурмамедов.

Он подчеркнул, что эти образовательные программы играют важную роль для страны, так как направлены не только на обучение и исследования, но и на изменение восприятия аграрного сектора. По его словам, важно донести до общества, что это современная отрасль, насыщенная инновациями, технологиями и аналитическими подходами.

"Это не просто факультет и академическая деятельность. Мы рассчитываем на поддержку всех заинтересованных сторон - компаний, государственных структур, итальянских партнеров - для продвижения этого направления и содействия диверсификации экономики Азербайджана", - добавил проректор.

Он отметил, что для студентов, поступающих на программы Школы сельского хозяйства и наук о питании, предусмотрены дополнительные льготы, включая скидки на обучение.

Напомним, что 2 апреля 2022 года в кампусе Университета ADA в Баку состоялась церемония закладки фундамента Итало-азербайджанского университета. В его структуре будут работать два института – Институт сельского хозяйства и наук о питании, а также Институт дизайна и архитектуры. Кроме того, на территории кампуса планируется строительство студенческих общежитий.