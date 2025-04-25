CHANGAN обновил свой рекорд в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По итогам продаж новых автомобилей за последние два года бренд Changan уверенно входит в тройку лидеров и стал одним из самых популярных автомобильных брендов в Азербайджане в 2023 и 2024 годах.

А в марте 2025 года Changan занял лидирующую позицию по продажам новых автомобилей в стране, став самым продаваемым автомобильным брендом Азербайджана.

Этот показатель вновь подтверждает стремительно растущий авторитет бренда на рынке и высокое доверие со стороны клиентов.

В продолжение этого успеха делегация SR Group, единственного официального дистрибьютора бренда Changan в Азербайджане, приняла участие в конференции 2025 Changan Automobile Overseas Partner Conference, прошедшей в этом месяце в китайском городе Чунцин.

На международном мероприятии, где присутствовали официальные дистрибьюторы Changan со всего мира, SR Group была удостоена двух престижных наград:

- Лидер по доле рынка

- Лучшая социальная ответственность

Обе награды отражают активное участие SR Group в развитии бренда Changan в Азербайджане, достижениях в продажах и социальной ответственности. Это достижение подчеркивает профессиональный подход компании и доверие, которое она заслужила на местном рынке.

SR Group продолжает стремиться к предоставлению высококачественного сервиса, инновационной продукции и устойчивому развитию. Мы выражаем благодарность каждому, кто поддерживает нас на пути к лидерству в автомобильной отрасли Азербайджана.

Дополнительная информация:

changan.az

Ахмед Раджабли 40B

Проспект Бабека, 74А

*5544

012 565 57 73

#ChanganAzerbaijan #SRGroup #ChanganGlobal #Changan2025