В Азербайджане осуществляется строгий санитарный контроль экспортной пищевой продукции

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности проводит государственный контроль на всех этапах пищевой цепочки.

Как сообщает в субботу Trend , Агенство пищевой безопасности также осуществляет государственный контроль над растительной и плодоовощной, продукцией, импортируемой в страну и экспортируемой за границу.

С первого января текущего года из Азербайджана на экспорт было отправлено 20 тысяч 565 транспортных средств, груженных продуктами растительного происхождения, и только два возвращены обратно. Одно по причине проблем с документами. На другом были зафиксированы фитосанитарные несоответствия.

Отметим, что согласно международным нормам и национальному законодательству, ко всем продуктам, ввозимым в страну применяется фитосанитарный карантин. При отсутствии несоответствий, разрешается их ввоз. При обнаружении негодных продуктов, груз может быть обезврежен, переработан, уничтожен или возвращен обратно.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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