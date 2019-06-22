В Азербайджане осуществляется строгий санитарный контроль экспортной пищевой продукции

22 июня 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности проводит государственный контроль на всех этапах пищевой цепочки.

Как сообщает в субботу Trend , Агенство пищевой безопасности также осуществляет государственный контроль над растительной и плодоовощной, продукцией, импортируемой в страну и экспортируемой за границу.

С первого января текущего года из Азербайджана на экспорт было отправлено 20 тысяч 565 транспортных средств, груженных продуктами растительного происхождения, и только два возвращены обратно. Одно по причине проблем с документами. На другом были зафиксированы фитосанитарные несоответствия.

Отметим, что согласно международным нормам и национальному законодательству, ко всем продуктам, ввозимым в страну применяется фитосанитарный карантин. При отсутствии несоответствий, разрешается их ввоз. При обнаружении негодных продуктов, груз может быть обезврежен, переработан, уничтожен или возвращен обратно.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На казахской ГРЭС начнут выращивать овощи
Энергетика 10:47
Назван основной экспортный товар Грузии
Грузия 21 июня 20:37
Казахстан запускает экспорт бензина
Энергетика 21 июня 13:27
В Казахстане увеличат объемы производства удобрений
Бизнес 21 июня 13:18
Производство сахара в Азербайджане возросло почти в 6 раз
Бизнес 21 июня 09:41
В Грузии состоится презентация проекта предприятия по производству электромобилей
Бизнес 20 июня 09:56
Лента новостей
Президент Грузии провела встречу с иностранными дипломатами
Южный Кавказ 11:41
В Баку состоялся очередной выпуск курсантов Военной академии и Высшей военной школы им. Г. Алиева (ФОТО)
Политика 11:40
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 11:39
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 11:39
Азербайджанская нефть дорожает
Энергетика 11:38
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 17-21 июня
Энергетика 11:38
Туркменистан лоббирует проект транспортного коридора из Афганистана в Турцию через Азербайджан
Бизнес 11:37
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку объявляет прием студентов на 2019/2020 учебный год
Азербайджан 11:28
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Другие страны 11:24