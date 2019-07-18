В Азербайджане построены новые предприятия по переработке кормов и инкубатор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Общины и местные госструктуры Загатальского и Балакенского районов Азербайджана сообща построили новый пункт по переработке кормов и очистки семян и инкубатор, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Проекты реализованы при поддержке министерства экономики в рамках проекта SEDA (Деятельность социально-экономического развития) и профинансированы Агентством США по международному развитию (USAID).

Новый пункт по переработке кормов и очистки семян в селе Алиабад в Загаталы предоставит местным фермерам возможность получать корма по приемлемой цене для животноводческих и птицеводческих хозяйств, и очищенные семена различных растений.

Жителям села не нужно будет ехать в райцентр, чтобы перемалывать корм, размельчать траву и приобретать семена.

Пункт будет предоставлять услуги порядка 11 тысячам сельчанам.

Инкубатор в селе Герекли в Балакене поможет расширить птицеводческое хозяйство в трех общинах, в которых птицеводство - основная деятельность, приносящая доход. Тысяча семей, не преодолевая длинное расстояние для получения цыплят из других инкубаторов, смогут выращивать своих цыплят и кур, благодаря этому инкубатору они сэкономят время и деньги и увеличить доходы.

Проекты были реализованы в рамках сотрудничества между USAID, правительством Азербайджана для поддержки усилий, направленных на улучшение жизненного уровня местных общин.

Проект SEDA, реализуемый USAID, осуществляется Институтом управления Восток-Запад (EWMI) при поддержке министерства экономики.

Общины, участвующие с 2011 года в проекте SEDA, внесли вклад в реализацию 149 проектов, которыми могут воспользоваться около 225 тысяч человек 119 сел.

Среди этих проектов была деятельность, поддерживающая местную экономику, ремонт медпунктов, дорожных и водно-оросительных систем, школ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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