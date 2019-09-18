В Баку проходит азербайджано-таджикский форум по агробизнесу

БАКУ /Trend/ - В Бакинском бизнес-центре проходит азербайджано-таджикский форум по агробизнесу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

В форуме участвуют представители госструктур, ответственных за развитие аграрного сектора Азербайджана и Таджикистана, а также бизнес-структуры, предприниматели.

В начале форума состоятся презентации бизнес-структур, специализирующихся в различных сферах сельского хозяйства двух стран, организована сельскохозяйственная выставка, затем проведены двусторонние встречи в формате B2B.

Во второй половине дня запланирована поездка таджикских гостей в Губинский и Хачмазский районы Азербайджана.

Гости побывают на Бакинской маслоперерабатывающей фабрике, Хачмазском консервном заводе и Губинском производственном комплексе "ABAD Factory".

Форум нацелен на обсуждение нынешнего состояния дел в аграрной сфере и будущих перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном, налаживание связей между бизнес-структурами в данной сфере и обмене опытом.

Форум проводится при совместной организации ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» при минсельхозе и посольства Таджикистана в Азербайджане, а также поддержке AZPROMO.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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