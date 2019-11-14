Милли Меджлис сегодня будет обсуждать поправки в Налоговый кодекс

БАКУ/Trend/ - Сегодня продолжится пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента), в котором депутаты обсудят изменения в Налоговом кодексе, сообщает в четверг Trend.

В повестку трехдневных заседаний парламента включены законопроекты «О государственном бюджете на 2020 год», «О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту на 2020 год», «О государственном бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год», «О прожиточном минимуме Азербайджана на 2020 год», «О критерии нуждаемости на 2020 год», «О трудовых пенсиях», «О занятости», «О социальных пособиях», а также изменения в Налоговом кодексе, сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на 2020 год.

Отметим, что за прошедшие два дня в первом чтении были утверждены госбюджет на 2020 год и ряд других вопросов.

На сегодняшнем заседании, в основном, будет обсуждаться Налоговый кодекс.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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