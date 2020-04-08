Минэкономики Азербайджана о механизме финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики обнародовало механизмы оказания финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса (COVID-19), сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

В сообщении говорится, что в целях обеспечения исполнения пункта 10.2 распоряжения президента Азербайджанской Республики №1950 от 19 марта 2020 года “О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства” Кабинет министров утвердил план мероприятий на четвертое апреля 2020 года. В плане реализация мероприятий, возложенных на министерство экономики, они разделены на 3 этапа. На начальном этапе предполагается выплата определенной части заработной платы наемным работникам, занятым в областях, пострадавших от пандемии, оказание финансовой поддержки индивидуальным (микро) предпринимателям, а также предоставление налоговых стимулов в целях защиты экономической активности.

На начальном этапе в целях сохранения экономической активности предусмотрены выплаты определенной части заработной платы наемным работникам, занятым в областях, пострадавших от пандемии, оказанием финансовой поддержки индивидуальным (микро) предпринимателям и налоговое стимулирование. В этой связи министерство экономики доводит до сведения налогоплательщиков, что предусматривается оказание государственной финансовой поддержки предпринимателям в размере 215 миллионов манатов для выплаты определенной части заработной платы наемным работникам (имеющим трудовой договор) в количестве 300 тысяч человек, работающих в сферах деятельности, пострадавших от пандемии. В рамках этого механизма в интернет-налоговом управлении (www.e-taxes.gov.az) на основании обращений, поданных через существующие электронные кабинеты, определенная часть заработной платы и соответствующих взносов социального страхования, которые должны быть выплачены их работникам в течение короткого периода времени, будет перечислена на банковские счета работодателей.

Согласно сообщению министерства, всем зарегистрированным налогоплательщикам будут направлены уведомления о "Программе финансовой поддержки в связи с пандемией" в их личный электронный кабинет и SMS - на мобильные телефоны. Налогоплательщики должны заполнить форму обращения в электронном виде в соответствующем подразделе в интернет налоговом управлении в личном кабинете в подразделе "программа финансовой поддержки в связи с пандемией" в подразделе "обращение по оплате труда".

Отмечается, что в форме заявления данные реестра (имя налогоплательщика, VÖEN, банковские счета, численность работников по трудовым договорам на первое марта и дату обращения) будут автоматически отражены. Налогоплательщики должны внести в онлайн-режиме дополнительные сведения о пострадавших от пандемии сферах деятельности, хозяйствующих субъектах (объектах), количестве работников в пострадавшей области и фонде заработной платы. В случае верификации этих данных, налогоплательщику отправляется уведомление. Платежи налогоплательщикам будут осуществляться в два этапа в апреле и мае.

В сообщении подчеркивается, что разрешается перечисление средств финансовой поддержки, выделяемых банком, только по оплате труда. Налогоплательщики не могут использовать эти средства для каких-либо других целей и этот вопрос будет строго контролироваться.

Информация о налогоплательщиках, которым выделяются средства, будет доступна общественности через интернет-ресурсы министерства экономики, его учреждений и средств массовой информации.

В рамках этого механизма государство предоставит финансовую поддержку в размере 80 миллионов манатов 300 тысячам индивидуальных предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сферах, затронутых пандемией. Эта финансовая помощь будет распространяться на налогоплательщиков, которые уплатили налоги, обязательные взносы государственного социального страхования и страховые взносы по безработице в 2019 году. Чтобы обеспечить финансовую поддержку как можно скорее, индивидуальные предприниматели подают заявку через электронные системы, имеющиеся в интернет-налоговом управлении (www.e-taxes.gov.az) и средства, выделенные из государственного бюджета, перечисляются на банковские счета этих индивидуальных предпринимателей.

Если сумма выплаты индивидуального (микро) предпринимателя в государственный бюджет в 2019 году составит менее 250 манатов, ему будет оказана финансовая поддержка в размере 250 манатов.

Всех налогоплательщиков призывают регулярно следить за обновлениями информации в электронных кабинетах на портале налогового интернет-управления (www.e-taxes.gov.az).