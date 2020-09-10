Нередко рекламные кампании проводятся с нарушениями — Минэкономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ряде случаев субъекты предпринимательства, с целью привлечения большего числа покупателей, проводят скидочные кампании, чаще всего в праздничные дни и по завершению сезона.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве экономики, в ходе рассмотрения обращений, поступивших в Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, было установлено, что порой реклама в связи со скидками вводит покупателей в заблуждение.

Следует отметить, что использование недобросовестных, неточных и скрытых методов рекламы, влияющих на свободу выбора потребителя, вводящих его в заблуждение при покупке товара или совершении сделки, приводят к недобросовестной конкуренции. Такие методы рекламы запрещены законом и предприниматели, допускающие такие случаи, несут соответствующую ответственность, сообщили в ведомстве.

"Во избежание нарушений и привлечения к ответственности, участники рынка при проведении скидочных рекламных кампаний, в соответствии с законом Азербайджана "О рекламе", в обязательном порядке должны предоставлять следующую информацию:

- дата начала и продолжительность кампании по изменению цен;

- перечень товаров с измененной ценой;

- текущая цена уцененного товара;

- изменение цены товара в абсолютном или относительном выражении по сравнению с предыдущей ценой.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком подчеркивает, что потребители должны уделять особое внимание отображению вышеприведенной информации в рекламах магазинов, предлагающих товары со скидкой, и соответствие условий предлагаемых скидок с информацией в рекламе.

При негативных случаях потребители могут обращаться в Службу по телефонам горячей линии 498-15-01 и 498-15-04.

(Текст: Турал Гараджаев.)