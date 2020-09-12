В Азербайджане создается платформа «Электронная биржа труда»

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения создает платформу «Электронная биржа труда», сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

Платформа, которая будет состоять из мобильного приложения и веб-сайта, будет работать в координации с подсистемой «Трудовые отношения и занятость», информационными системами других гос структур и электронными платформами, занимающимися посредничеством в сфере трудоустройства.

Безработные, лица в поисках работы, а также те, кто хочет подать заявку для выполнения различных видов работ, будут регистрироваться на этой платформе. Они могут указать здесь необходимую информацию о себе, услугах которые оказывают и пр.

Безработные и лица в поисках работы, смогут ознакомиться с «Банком вакансий».

(Текст: Кямаля Сеидова.)