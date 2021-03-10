Ведутся работы по полноценному использованию потенциала Баку-Тбилиси-Карс

БАКУ /Trend/ - В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с заместителем посла США в Азербайджане Майклом Дикерсоном.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО, председатель ЗАО Джавид Гурбанов рассказал в ходе встречи о важности осуществляемых в сфере железнодорожного транспорта реформ, инфраструктурных проектов, проектов международных транспортных коридоров.

Было отмечено, что активное участие в таких важных проектах, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад, позиционирует Азербайджан в качестве одного из надежных транспортных и логистических центров Евразии. Коридор Север-Юг, нацеленный на сокращение времени доставки товаров из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу, обусловливает широкое использование благоприятных транзитных возможностей Азербайджана.

Говоря о Транскаспийском международном транспортном маршруте, Гурбанов сказал, что по 28 маршрутам на более чем 10 видов грузов действуют льготные тарифы, а также единые цены и технология для контейнерных и вагонных перевозок.

Было подчеркнуто, что ведется работа по обеспечению полноценного использования потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая является кратчайшим маршрутом, соединяющим Европу и Азию.

Заместитель посла США в Азербайджане Майкл Дикерсон в свою очередь отметил, что американские компании, сотрудничающие с ЗАО "Азербайджанские железные дороги", заинтересованы в дальнейшем укреплении существующих связей, а также имеется интерес к вовлечению новых компаний в эту сферу.

На встрече также были обсуждены другие перспективы взаимного сотрудничества.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)