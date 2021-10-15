Состоялась пресс-конференция, посвященная XXV Бакинскому международному бизнес-форуму (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана в пятницу прошла пресс-конференция, посвященная XXV Международному бизнес-форуму (İBF- İnternational Business Forum), который будет проведен в Баку 14-17 ноября.

Как сообщили Trend в Агентстве, в пресс-конференции, организованной совместно с Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD), приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, председатель правления MÜSİAD Махмут Асмалы, председатель Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, президент İBF, основатель MÜSİAD Эрол Ярар, а также руководитель представительства Ассоциации в Азербайджане Абдуррахман Узун.

В мероприятии, в котором приняли участие представители азербайджанских и турецких СМИ, была предоставлена подробная информация о форуме.

Было отмечено, что цель Международного бизнес-форума, который ежегодно проводится в разных странах с 1995 года, заключается в развитии двусторонних торгово-экономических отношений между странами, создании устойчивых моделей сотрудничества, укреплении сотрудничества и деловых отношений в сфере инвестиций, а также возрождение торгово-экономического партнерства в постпандемический период, реализация совместных инициатив. В рамках 24-го форума IBF в Стамбуле в ноябре 2020 года руководство Агентства и IBF договорились провести соответствующее мероприятие в Баку. С этой целью шестого июля 2021 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Форум будет организован Агентством по развитию МСБ Азербайджана, MÜSİAD и İBF при поддержке министерства экономики Азербайджана и министерства торговли Турции. В рамках форума, в котором примут участие официальные лица государства, бизнесмены, представители международных организаций, дипломатического корпуса, торгово-промышленных палат и бизнес-ассоциаций из 25 стран-членов İBF, будут организованы панельные дискуссии, презентации стран, двусторонние встречи, выставки и другие мероприятия.

В рамках форума также предусматривается ознакомить широкий круг инвесторов с благоприятным деловым и инвестиционным климатом в Азербайджане и установить прямые контакты между местными и иностранными инвесторами. В ходе мероприятия до сведения бизнесменов и инвесторов будет доведен экономический и инвестиционный потенциал азербайджанских территорий, которые были освобождены от оккупации благодаря решимости Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и храбрости азербайджанской армии. Также будет поощряться привлечение инвесторов из стран-членов İBF к проектам, которые будут реализованы в Карабахском регионе Азербайджана.

Отметим, что руководство MÜSİAD ранее встретилось с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)