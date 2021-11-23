В Азербайджане разработана стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы

БАКУ / Trend / - Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы разработана и находится на стадии утверждения.

Как сообщает Trend, об этом заявила во вторник замминистра экономики Севиндж Гасанова во время обсуждения законопроекта "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" (второе чтение) на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Она отметила, что в постпандемический и постконфликтный периоды в стране происходит переход к новому этапу.

"В рамках стратегии для устойчивого экономического роста должно быть расширено государственно-частное партнерство, привлечены к экономической деятельности имеющиеся в регионах трудовые ресурсы, сформирована новая инновационная модель экономического роста. Реализуя проект новой стратегии, будут приняты меры для сохранения текущего курса и макроэкономической стабильности в стране", - отметила Севиндж Гасанова.

Замминистра также отметила, что, по прогнозам Международного валютного фонда, в 2022-2026 годах темпы экономического роста в мире превысят 3%.

"В результате реализации нашей стратегии прогнозируется рост ВВП около 4%, а в ненефтяном секторе - 5%. На следующий год мы прогнозируем рост в сфере туризма более чем на 48%", - отметила замминистра.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)