В «умном селе» в Зангилане компоненты аграрной сферы будут сочетаться с элементами современного градостроения - министр

БАКУ /Trend/ - В «умном селе», созданном на территории освобожденного от оккупации Зангиланского района, предусмотрено объединение компонентов аграрной сферы с элементами современного градостроения.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в ходе панельных дискуссий Экономического форума UNEC.

По его словам, переселение граждан в село начнется в скором времени.

Министр также сообщил, что на территории села Довлетъярлы Физулинского района заложен фундамент второго «умного села» и ведутся работы над реализацией этого проекта.

«Для устойчивого заселения на освобожденных территориях важно обеспечить создаваемые здесь хозяйства производственными технологиями, агротехническими, консультационными и информационными услугами, и министерство приняло необходимые меры в этом направлении», - добавил Керимов.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)