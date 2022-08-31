...
  1. Главная
  2. Экономика

Делегация Азербайджана прибыла в российский регион с бизнес-миссией

Экономика Материалы 31 августа 2022 09:50 (UTC +04:00)
Делегация Азербайджана прибыла в российский регион с бизнес-миссией

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Брянск прибыла делегация предпринимателей из Азербайджана.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на российские СМИ

"Представители четырех компаний дружественной страны приехали, чтобы найти нужные им товары и услуги, которые могут предложить предприятия Брянской области", - говорится в сообщении.

Визит азербайджанских предпринимателей проходит в рамках программы поддержки экспортёров по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".

«До конца 2022 года брянский Центр поддержки экспорта организует ещё две такие встречи - с предпринимателями Узбекистана и Абхазии", - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 августа в Азербайджан с бизнес-миссией прибыли представители Челябинской области РФ.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости