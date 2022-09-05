Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов на основании добровольных обращений

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии двух физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.

В информации регулятора отмечается, что лицензии были аннулированы на основании добровольных обращений в соответствии с законом Азербайджана "О страховой деятельности".

Отметим, что ранее ЦБА приостановил действие лицензий 51 страхового агента - физического лица в связи с непредоставлением соответствующего отчета согласно статье 106.1.10 закона "О страховой деятельности".