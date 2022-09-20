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Центробанк Азербайджана восстановил лицензии ряда страховых агентов

Экономика Материалы 20 сентября 2022 09:50 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана восстановил лицензии ряда страховых агентов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) восстановил действие лицензий 23 физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, решение об этом было принято девятого сентября в соответствии с законом Азербайджана "О страховой деятельности".

Страховые агенты устранили обстоятельства, послужившие основанием для приостановки действия лицензии, отмечается в сообщении Центробанка.

Список страховых агентов, лицензии которых были восстановлены:

Страховой агент Дата выдачи лицензии Номер лицензии
1 Аббасова Дурдана Ариф гызы 28.04.2009 000099
2 Ахундов Ниямеддин Керем оглу 25.09.2009 000257
3 Джалилов Эльхан Изахат оглу 05.10.2018 SA-0087
4 Ахмедов Теймур Тельман оглу 30.03.2012 000604
5 Алиев Вугар Ариф оглу 29.01.2010 000309
6 Алиева Сабина Хикмет гызы 05.10.2018 SA-0054
7 Асадзаде Азер Ханлар оглу 03.03.2011 000403
8 Аскеров Джейхун Закир оглу 24.05.2012 000661
9 Аскерова Айгюн Тахир гызы 31.05.2021 SA-0218
10 Аскерова Кенюль Эльчин гызы 17.12.2020 SA-0182
11 Гусейнова Гюнай Исмаил гызы 05.10.2018 SA-0096
12 Ибрагимов Эльнар Вагиф оглу 30.03.2012 000614
13 Исмаилов Ильхам Нариман оглу 18.03.2011 000417
14 Мамедалиева Кенюль Хидаят гызы 16.11.2009 000285
15 Мамедов Мурад Агакиши оглу 24.06.2021 SA-0222
16 Мамедов Шахрияр Рустам оглу 05.10.2018 SA-0084
17 Мамедова Фатима Хидаят гызы 24.06.2021 SA-0221
18 Нагиев Алинур Алиш оглу 19.03.2012 000594
19 Гараханов Назим Баба оглу 02.04.2019 SA-0144
20 Гараев Нурлан Сакит оглу 29.02.2016 088448
21 Гулиев Эльчин Махир оглу 05.10.2018 SA-0094
22 Гулиев Гудрат Гамбар оглу 19.03.2014 080551
23 Сеидзаде Фисункар Саалар гызы 29.01.2010 000306
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