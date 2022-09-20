Центробанк Азербайджана восстановил лицензии ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) восстановил действие лицензий 23 физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.
По данным регулятора, решение об этом было принято девятого сентября в соответствии с законом Азербайджана "О страховой деятельности".
Страховые агенты устранили обстоятельства, послужившие основанием для приостановки действия лицензии, отмечается в сообщении Центробанка.
Список страховых агентов, лицензии которых были восстановлены:
|№
|Страховой агент
|Дата выдачи лицензии
|Номер лицензии
|1
|Аббасова Дурдана Ариф гызы
|28.04.2009
|000099
|2
|Ахундов Ниямеддин Керем оглу
|25.09.2009
|000257
|3
|Джалилов Эльхан Изахат оглу
|05.10.2018
|SA-0087
|4
|Ахмедов Теймур Тельман оглу
|30.03.2012
|000604
|5
|Алиев Вугар Ариф оглу
|29.01.2010
|000309
|6
|Алиева Сабина Хикмет гызы
|05.10.2018
|SA-0054
|7
|Асадзаде Азер Ханлар оглу
|03.03.2011
|000403
|8
|Аскеров Джейхун Закир оглу
|24.05.2012
|000661
|9
|Аскерова Айгюн Тахир гызы
|31.05.2021
|SA-0218
|10
|Аскерова Кенюль Эльчин гызы
|17.12.2020
|SA-0182
|11
|Гусейнова Гюнай Исмаил гызы
|05.10.2018
|SA-0096
|12
|Ибрагимов Эльнар Вагиф оглу
|30.03.2012
|000614
|13
|Исмаилов Ильхам Нариман оглу
|18.03.2011
|000417
|14
|Мамедалиева Кенюль Хидаят гызы
|16.11.2009
|000285
|15
|Мамедов Мурад Агакиши оглу
|24.06.2021
|SA-0222
|16
|Мамедов Шахрияр Рустам оглу
|05.10.2018
|SA-0084
|17
|Мамедова Фатима Хидаят гызы
|24.06.2021
|SA-0221
|18
|Нагиев Алинур Алиш оглу
|19.03.2012
|000594
|19
|Гараханов Назим Баба оглу
|02.04.2019
|SA-0144
|20
|Гараев Нурлан Сакит оглу
|29.02.2016
|088448
|21
|Гулиев Эльчин Махир оглу
|05.10.2018
|SA-0094
|22
|Гулиев Гудрат Гамбар оглу
|19.03.2014
|080551
|23
|Сеидзаде Фисункар Саалар гызы
|29.01.2010
|000306