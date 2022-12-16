Увеличивается число банков, участвующих на аукционах по нотам - Центробанк

БАКУ /Trend/ - Растет число банков, участвующих на аукционах по нотам Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ЦБА.

"Размещение нот ЦБА различного срока (1, 3, 6, 9 месяцев в соответствии с новой операционной структурой создает условия для формирования адекватной кривой доходности. В октябре-ноябре стоимость находящихся в обращении нот выросла на 660 миллионов манатов, или в 2,3 раза. Кроме того, растет количество банков, участвующих на аукционах по нотам. В отчетном периоде во втором сегменте рынка нот было совершено операций на 194 миллиона манатов", - говорится в сообщении ЦБА.