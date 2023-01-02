В Азербайджане увеличилась площадь посевов пшеницы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане близится к завершению сев озимых культур под урожай 2023 года, и по состоянию на 24 декабря 2022 года озимые культуры засеяны на площади 1054669,3 га.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, 98,7 процента посевной площади, или 1041147,5 гектара составили зерновые культуры, из которых 646224,3 гектара приходятся на пшеницу, 394763,2 гектара - ячмень и 160,0 гектара - рожь.

Больше всего полей под пшеницу засеяно в Джалилабадском (57337,0 га), Физулинском (34751,0 га), Шекинском (32940,8 га), Шамахинском (30098,1 га), Агджабединском (23518,2 га), Исмаиллинском (23076,0 га) и Гаджигабульском (20856,6 га) районах, ячмень - в Кюрдамирском (32497,9 га), Шекинском (31632,0 га), Нефтчалинском (27050,0 га), Билясуварском (26005,3 га), Агсуинском (18560,2 га), Геранбойском (15027,5 га) и Физулинском (14354,0 га) районах.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посевная площадь озимых зерновых культур увеличилась на 2,5 процента, в том числе посевная площадь пшеницы - на 7,3 процента, ячменя - на 4,6 процента.