Азербайджан работает над вопросами экспорта зеленой энергии в Европу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан работает над вопросом экспорта "зеленой" энергии в Европу.

Об этом сказал Trend заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, документ, который Азербайджан подписал с Европейской комиссией в июле 2022 года, предусматривает создание двух энергетических коридоров: один проходит через Черное море, а другой - через Нахчыван в Турцию и далее в Европу, что, по сути, является Зангезурским коридором.

"В этом направлении мы в настоящее время строим подстанцию мощностью 330 кВт в Джебраильском районе. Со временем в Нахчыване будет построена еще одна, который будет соединен с Турцией и европейскими странами. Это даст нам возможность экспортировать около 1000 МВт электроэнергии. Это больше, чем то, что мы экспортируем сегодня. Но, в то же время, это также повышает надежность системы электроснабжения на освобожденных территориях. таким образом, в рамках одного проекта идет работа по двум направлениям", - сказал он.

Как отметил Солтанов, работа в Джабраильском направлении также важна с точки зрения строительства солнечной электростанции, которое осуществляет bp.

"Азербайджан, в отличие от многих других стран, в том числе европейских, производит около 95 процентов своей электроэнергии за счет сжигания природного газа. Во многих европейских странах они этого не делают, потому что газ очень дорогой, и вместо него они используют уголь. Таким образом, использование природного газа менее вредно для окружающей среды, это наш вклад в устранение последствий изменения климата, и, в то же время, это помогает Азербайджану сэконмить очень ценный ресурс для его дальнейшего экспорта", - отметил он.