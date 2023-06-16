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Состоялось заседание совместной азербайджано-иранской комиссии в связи с водно-энергетическими ресурсами реки Араз (ФОТО)

Экономика Материалы 16 июня 2023 10:37 (UTC +04:00)
Состоялось заседание совместной азербайджано-иранской комиссии в связи с водно-энергетическими ресурсами реки Араз (ФОТО)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось 52-е заседание постоянной совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водно-энергетических ресурсов реки Араз.

Как сообщает в пятницу Trend, в заседании, проведенном азербайджанской стороной под председательством сопредседателя азербайджано-иранской совместной комиссии, заместителя председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Азербайджана Закира Гулиева, приняли участие представители ОАО, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и соответствующих организаций Нахчыванской АР.

На встрече был обсужден ряд вопросов относительно режима работы Аразского водохранилища и распределения воды между двумя странами, разработаны соответствующие таблицы распределения и подписан протокол по совместному использованию водных и энергетических ресурсов на реке Араз.

Состоялось заседание совместной азербайджано-иранской комиссии в связи с водно-энергетическими ресурсами реки Араз (ФОТО)
Состоялось заседание совместной азербайджано-иранской комиссии в связи с водно-энергетическими ресурсами реки Араз (ФОТО)
Состоялось заседание совместной азербайджано-иранской комиссии в связи с водно-энергетическими ресурсами реки Араз (ФОТО)
Состоялось заседание совместной азербайджано-иранской комиссии в связи с водно-энергетическими ресурсами реки Араз (ФОТО)
Состоялось заседание совместной азербайджано-иранской комиссии в связи с водно-энергетическими ресурсами реки Араз (ФОТО)
Состоялось заседание совместной азербайджано-иранской комиссии в связи с водно-энергетическими ресурсами реки Араз (ФОТО)
Состоялось заседание совместной азербайджано-иранской комиссии в связи с водно-энергетическими ресурсами реки Араз (ФОТО)
Состоялось заседание совместной азербайджано-иранской комиссии в связи с водно-энергетическими ресурсами реки Араз (ФОТО)
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