Состоялось заседание совместной азербайджано-иранской комиссии в связи с водно-энергетическими ресурсами реки Араз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось 52-е заседание постоянной совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водно-энергетических ресурсов реки Араз.

Как сообщает в пятницу Trend, в заседании, проведенном азербайджанской стороной под председательством сопредседателя азербайджано-иранской совместной комиссии, заместителя председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Азербайджана Закира Гулиева, приняли участие представители ОАО, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и соответствующих организаций Нахчыванской АР.

На встрече был обсужден ряд вопросов относительно режима работы Аразского водохранилища и распределения воды между двумя странами, разработаны соответствующие таблицы распределения и подписан протокол по совместному использованию водных и энергетических ресурсов на реке Араз.