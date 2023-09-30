Посредством Джебраильского центра цифрового управления будет обеспечен контроль за надежностью электроснабжения

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Посредством Джебраильского центра цифрового управления будет обеспечен контроль за надежностью и устойчивостью электроснабжения. Центр цифрового управления, фундамент которого был заложен главой государства в Джебраиле в октябре прошлого года, уже начал функционировать. Центр был введен в действие главой государства.

Как сообщил в субботу Карабахскому бюро Trend руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу, Центр цифрового управления будет осуществлять свою деятельность в соответствии с генеральным планом города Джебраил.

"Также хотелось бы отметить, что в центре цифрового управления не будет традиционных наземных линий электропередачи. В соответствии с генеральным планом города этот процесс будет осуществляться с помощью изолированной подземной линии. 110/35/10-киловольтная подстанция «Джебраил» будет соединена с Зангиланским, Губадлинским районами и поселком Гадрут и включена в схему 35-киловольтного кругового электроснабжения, в которой роль узловой подстанции будет играть 35,4-киловольтная Джебраильская городская подстанция", - добавил Айдыноглу.