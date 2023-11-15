"ADY Konteyner" начинает сотрудничество с компаниями Maersk и COSCO

БАКУ /Trend/ - "ADY Konteyner" (дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги") дает старт новым проектам с крупнейшими судоходными компаниями мира Maersk и COSCO.

Об этом в среду Trend сообщили в ООО "ADY Konteyner".

Согласно информации, в рамках этих проектов предполагается осуществление грузоперевозок в контейнерах по различным направлениям морскими линиями и по железной дороге.

"Совместными усилиями компаний Maersk и "ADY Konteyner" будет осуществлена первая доставка грузов в контейнерах из Испании в казахстанский порт Актау. Контейнеры с рыбным кормом будут доставлены на судне Maersk в порт Поти. Здесь контейнеры будут загружены на платформы и доставлены по железной дороге в Бакинский порт оператором "ADY Konteyner". Затем они будут доставлены судном из порта Баку в порт Актау.

В рамках сотрудничества с компанией COSCO контейнерный поезд из Казахстана по железной дороге войдет в Азербайджан со станции Ялама. Оттуда контейнеры будут доставлены в грузинский порт Поти. Затем контейнеры, загруженные продуктами металлургической промышленности, планируется доставить судами в Италию. "ADY Konteyner" является оператором грузоперевозок по территории Азербайджана и Грузии.

Сотрудничество с компаниями Maersk и COSCO будет способствовать увеличению объема транзитных грузов, перевозимых по территории Азербайджана, а также привлечению дополнительных грузов на маршруты, проходящие по территории Азербайджана", - говорится в сообщении "ADY Konteyner".

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