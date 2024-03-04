БАКУ /Trend/ - Финансовые регуляторы Азербайджана и Катара обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал председатель ЦБ Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

Было отмечено, что состоялась встреча с шейхом Бандаром бин Мухаммедом бин Саудом Аль Тани, управляющим Центральным банком Катара в Дохе.

"В ходе встречи мы обсудили состояние финансовых секторов в обеих странах, проводимые реформы и перспективы сотрудничества между нашими странами, в частности, центральных банков и финансовых секторов", - говорится в публикации.

Отметим, что перед прибытием в Катар председатель ЦБА находился с рабочим визито в ОАЭ, где провел встречи с управляющим ЦБ ОАЭ, Халедом Мохамедом Баламой, а также с управляющим Дубайского международного финансового центра (DIFC) Эссой Казимом.

Так, в ходе встречи с управляющим ЦБ ОАЭ состоялся обмен мнениями о текущих экономических связях между нашими странами, развитии финансового сектора в обеих странах, а также о состоянии и перспективах сотрудничества между центральными банками, а с управляющим DIFC были обсуждены возможности сотрудничества с финансовым сектором.

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