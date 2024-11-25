Назван топ-3 экспортируемых Азербайджаном товаров

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года в списке экспортированных товаров ненефтяного сектора Азербайджана на первом месте был хлопок с объемом экспорта на 150,7 миллиона долларов США, сообщает Trend.

Согласно данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА), на втором месте в этом списке томаты с объемом экспорта на 139,6 миллиона долларов США, а на третьем - золото (115,3 миллиона долларов США).

В сентябре 2024 года в Россию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 91,7 миллиона долларов США, Турцию - 40,5 миллиона долларов, Грузию - 37,4 миллиона долларов.

В целом за девять месяцев 2024 года в Россию экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 843,7 миллиона долларов США, Турцию - 435,1 миллиона долларов, Грузию - 195,1 миллиона долларов, Швейцарию - 119,6 миллиона долларов и в США - 113 миллионов долларов.